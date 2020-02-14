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В Єгипті зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

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У Єгипті зафіксували перший випадок зараження коронавірусом / Getty Images

Міністерство охорони здоров'я Єгипту у п'ятницю, 14 лютого, повідомило про виявлення першого випадку зараження китайським коронавірусом COVID-19 в країні.

Про це інформує видання Al Arabiya. У джерелі йдеться, що в Єгипті заразився коронавірусом іноземець. Лабораторні аналізи хворого були позитивними, але у хворого немає жодних симптомів зараження вірусом.

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Іноземця ізолювали на 14 днів, впродовж цього періоду він перебуватиме під наглядом лікарів. Міністерство наголосило, що негайно проінформувало ВООЗ і вжило всіх необхідних заходів.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Єгипті Джон Габор оцінив швидкість і прозорість єгипетського уряду у боротьбі з коронавірусом.

За його словами, Єгипет є однією з тих країн, які розробили хороший план профілактики щодо боротьби з коронавірусом. Крім того, ця країна є першою зі Східноземноморського регіону, яка забезпечена точними тест-системами організація для виявлення заражених.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 14 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1383 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 64 тисячі осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Єгипет Здоров'я Лікування
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