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У ЄС закінчуються ліки для порятунку пацієнтів з коронавірусом, – ЗМІ

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У ЄС закінчуються ліки для порятунку пацієнтів з коронавірусом / Getty Images

У німецьких лікарнях закінчуються медикаменти для реанімації, седативні, знеболюючі ліки, міорелаксанти і антибіотики, які використовують для лікування хворих з тяжким перебігом коронавірусу.

Відтак Єврокомісія просить виробників медикаментів якомога швидше збільшити виробництво певних препаратів. Про це пише видання Die Welt з посиланням на лист Єврокомісії до виробників ліків.

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У листі єврокомісар з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес закликає кілька європейських асоціацій фармакології підштовхнути компанії до збільшення виробництва цих медикаментів. За її словами, це надзвичайно термінова проблема. 

Раніше кілька країн ЄС повідомили Європейській агенції лікарських засобів (EMA), що їхні запаси необхідних ліків закінчаться через тиждень. 

"Надзвичайно важливо надати терміновий пріоритет збільшенню виробництва цих препаратів. Ми покладаємося на вас і вашу відповідальність і солідарність для того, щоб пацієнти в Європі мали доступ до необхідних ліків", – написала Кіріакідес.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Євросоюз Здорове життя
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