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У ЄС заявили, що вакцина від коронавірусу може з'явитися восени

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Коли буде готова вакцина проти коронавірусу / unsplash.com

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що вакцину від нового коронавірусу можуть створити вже цього року, а вже восени вона може бути доступною для людей.

Відповідну заяву голова Єврокомісії зробила після розмови із керівництвом німецької біотехнологічної компанії CureVac, що отримала фінансову підтримку ЄС у розмірі 80 мільйонів євро для своїх досліджень, пише AFP.

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Вчені CureVac працюють над перспективною технологією розробки вакцини проти коронавірусу,
– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Представниця ЄС зазначила, що Європейський Союз надає їм до 80 мільйонів євро, відтак вони сподіваються, що з такою підтримкою фахівці зможуть розробити вакцину, можливо, до осені.

"Це могло б врятувати багато життів у Європі й в решті світі теж", – додала Урсула фон дер Ляєн.

Важливо! Вчені всього світу наразі намагаються розробити вакцину проти коронавірусу. ЇЇ немає на ринку, якщо є пропозиції – це спекуляції. Процес розробки вакцини доволі клопіткий та дорогий. Раніше фахівці заявляли, що їм потрібен щонайменше рік. 

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 дослідження Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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