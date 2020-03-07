24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У Єврокомісії очікують збільшення числа людей в ЄС, які захворіють на коронавірус

- Читать новость на русском
У Єврокомісії говорять про збільшення числа хворих коронавірусом в ЄС / Getty Images

Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що в найближчі тижні вони очікують сплеск числа випадків зараження новим видом коронавірусу, який поширився з китайського міста Ухань, в країнах Європейського союзу .

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії. Кіріакідес наголосила, що очікується стрибок кількості захворювання коронавірусом у ЄС і це стане випробуванням для лікарів.

Читайте також У США на лайнері Grand Princess спалах коронавірусу: на борту 49 українців

За її словами, країни Європейського союзу бути об'єднаними і мислити спільно для прийняття раціональних і простих рішень, що базуються на науці й останніх рекомендаціях в області епідеміології.

Я вважаю, що наші зусилля повинні бути зосереджені на пошуку рішень, які приносять користь громадянам ЄС в цілому. Це не час паніки, а час раціональних, цілісних рішень, заснованих на науці та останніх епідеміологічних порадах,
– наголосила єврокомісар.

Станом на 7 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померло 3 491 людини. Загальна кількість інфікованих – 102 084 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 57 тисяч людей. В Італії найбільша кількість хворих у Європі – 4 636.

що варто знати про коронавірус
Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
6 березня 17:54 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
6 березня 13:53 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
4 березня 16:44 Як правильно підібрати окуляри: поради офтальмолога
Юлія Девда
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук