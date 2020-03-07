У Єврокомісії очікують збільшення числа людей в ЄС, які захворіють на коронавірус

Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що в найближчі тижні вони очікують сплеск числа випадків зараження новим видом коронавірусу, який поширився з китайського міста Ухань, в країнах Європейського союзу .

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії. Кіріакідес наголосила, що очікується стрибок кількості захворювання коронавірусом у ЄС і це стане випробуванням для лікарів.

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За її словами, країни Європейського союзу бути об'єднаними і мислити спільно для прийняття раціональних і простих рішень, що базуються на науці й останніх рекомендаціях в області епідеміології.

Я вважаю, що наші зусилля повинні бути зосереджені на пошуку рішень, які приносять користь громадянам ЄС в цілому. Це не час паніки, а час раціональних, цілісних рішень, заснованих на науці та останніх епідеміологічних порадах,

– наголосила єврокомісар.

Станом на 7 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померло 3 491 людини. Загальна кількість інфікованих – 102 084 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 57 тисяч людей. В Італії найбільша кількість хворих у Європі – 4 636.



Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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