У Європі дерматологи вимагають заборонити солярії: причини

У Великобританії 75% дерматологів вважають, що в країні необхідно заборонити солярії, оскільки вони підвищують ризик розвитку злоякісних пухлин.

Вчені встановили, що відвідування солярію підвищує ризик розвитку одного з найбільш небезпечного раку – меланоми.

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В опитуванні Фонду British Skin Foundation взяли участь 245 дерматологів. З них 191 вважає, що підвищити мінімальний вік відвідувачів соляріїв з 18 до 21 року, передає Daily Mail. Це доволі поширена практика у світі. Солярії у деяких штатах США, а також в Австрії, Бельгії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Ісландії, Італії, Норвегії, Португалії, Іспанії та Великобританії підпадають під дію законів, згідно з якими неповнолітнім забороняють ними користуватися. А в Австралії та Бразилії заборонені повністю.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно в світі реєструється близько 132 тисячі нових випадків меланоми.

Негативний вплив соляріїв

Ультрафіолетові промені, що випромінюються лампами (UVA), мають набагато більшу глибину проникнення, ніж сонячні, і здатні руйнувати тканини шкіри. З часом це призводить до появи ознак передчасного старіння – помітних зморшок, набряклих здутих вен.

Навіть якщо людина регулярно їздить у відпустку на море, доза отриманих нею сонячних променів не така висока, як у любителів соляріїв. Адже кількість радіації, що виділяється звичайною лампою для засмаги, в 2-3 рази вище, ніж при природному опроміненні на сонці. За один сеанс в солярії ви отримуєте таку дозу випромінювання, як ніби цілий день провели на сонці. Адже на пляжі ми зазвичай робимо перерви на їжу, купання і до того ж намагаємося не лягати під прямі сонячні промені.

Один сеанс засмаги в солярії збільшує ризик розвитку меланоми на 20%, а кожен додатковий сеанс протягом того ж року підвищує ризик ще майже на 2%! У людей, які вперше скористалися солярієм до 35 років, збільшується ризик розвитку меланоми на 75%!

Меланома - що це? Це найнебезпечніша форма раку шкіри, що розвивається з пігментних клітин – меланоцитів. Внаслідок порушень структури ДНК відбувається їх безконтрольне злоякісне розмноження з раннім гематогенним і лімфогенним метастазуванням.

Люди, що засмагають в солярії, мають в 2,5 рази більше шансів на розвиток плоскоклітинного раку і в 1,5 рази більше шансів на розвиток базально-клітинної карциноми.

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