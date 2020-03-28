У Запоріжжі лікарям вдалося вилікувати жінку від коронавірусу

У Запоріжжі від коронавірусу одужала жінка. У неї першої в області виявили недугу. Сьогодні, 28 березня жінку виписали з лікарні.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок на своїй Фейсбук-сторінці.

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Відомо, що хвора повернулася з Єгипту, а 15 березня у неї виявили коронавірус.

Радicна звiстка для усiєï Запорiзькоï областi! Перше одужання вiд COVID-19! Станом на 28.03 11:00 виписано додому з обласноï iнфекцiйноï лiкарнi жiнку, яка захворіла на коронавірус 15 березня,

– написав Туринок.

За його словами, перед випискою жінку двічі перевірили на коронавірус. ПЛР-дослідження показали негативний результат.

Відомо, що загалом у Запорізькій області виявили 10 випадків захворювання Covid-19.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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