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У Запоріжжі від коронавірусу помер власник ринку, який не хотів його зачиняти на карантин

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У Запоріжжі від коронавірусу помер власник ринку / Unsplash

У запорізькій лікарні помер директор одного з місцевих ринків. Відомо, що чоловік порушив правила карантину та дозволив вийти на ринок кільком своїм підприємцям.

65-річний власник одного з ринків помер від коронавірусу в ніч на вівторок, повідомляє Укрінформ з посиланням на власні джерела. 

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7 квітня про госпіталізацію директора ринку повідомив голова Запорізької ОДА Віталій Турінок. Тоді він зазначив, що чоловік перебуває в обласній інфекційній лікарні та підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Турінок додав що в області це єдиний хворий, який потребує відключення до апарату ШВЛ.

Відомо, що перші симптоми у чоловіка з'явилися ще 19 березня. Впродовж тижня він лікувався "самостійно" і лише потім звернувся за допомогою у лікарню. Після цього чоловікові зробили рентген та діагностували пневмонію. Наявність коронавірусної інфекції у хворого підтвердили аж 3 квітня.

Також відомо, що директор ринку порушив правила карантину, дозволивши деяким працівникам вийти на роботу. Тоді правоохоронці зафіксували правопорушення та склали адмінпротокол.

Після того, як у порушника виявили коронавірус, працівників поліції теж довелося перевіряти на наявність інфекції. 

Станом на 14 квітня, у Запорізькій області виявили 89 хворих на коронавірус, 11 з яких одужали. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Запоріжжя Жертви Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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