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У запорізькому гуртожитку зафіксували спалах коронавірусу: що відомо

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У запорізькому гуртожитку зафіксували спалах коронавірусу
У запорізькому гуртожитку зафіксували спалах коронавірусу / vinnitsa.info

В одному з гуртожитків у Запоріжжі підтвердили 11 випадків зараження коронавірусом. Мер міста Володимир Буряк екстрено збирає міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Спалах COVID-19 зафіксували в одному з гуртожитків у Олександрівському районі, інформує пресслужба Запорізької міської ради.

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Наразі відомо про 11 випадків зараження коронавірусом.

Сам гуртожиток закрили, там проведуть санітарну обробку. Усім його мешканцям зроблять тести на виявлення коронавірусу.

Водночас міський голова Запоріжжя Володимир Буряк екстрено скликає міську комісію з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У міській раді обіцяють згодом надати більше деталей про спалах.

Важливо! Станом на 25 квітня в області зафіксували 171 випадок COVID-19. 


Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Новини Запоріжжя Гуртожитки Карантин в Україні 2020 Лікування
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