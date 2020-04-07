У Збройних силах України зафіксували першу смерть від коронавірусу
Станом на 7 квітня у Збройних силах України є 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, з яких 1 летальний. Внаслідок інфекції померла працівниця ЗСУ однієї з військових частина в Івано-Франківській області.
Померла ще з 20 березня перебувала на амбулаторному лікуванні, повідомляє Міністерство оборони України.
Важливо В Україні 1462 людини заразилися коронавірусом
Перебіг хвороби померлої жінки:
- з 20 березня – початок амбулаторного лікування з діагнозом гострого респіраторного захворювання;
- 27 березня – погіршення стану хворої і госпіталізація;
- 30 березня – переведення до реанімаційного відділення.
Хвора померла зранку 6 квітня, але лише ввечері дігноз захворювання на коронавірус було підтверджено.
Наразі у лавах Збройних сил 87 людей перебувають на ізоляції у зв'язку з пандемією коронавірусу. Втім вже у найближчі 3 дні у 18 з них завершується термін ізоляції.
У Міністерстві оборони України підкреслили, що за результатами аналізів серед військових і цивільних, найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми, з якими ви постійно бачитеся.
Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни,
– наголосили у Міноборони.
Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 7 квітня в Україні підтвердили 1 тисячу 462 випадки захворювання на коронавірус. Найбільше у місті Києві (253) і Чернівецькій області (247).
Внаслідок захворювання в Україні померли вже 45 людей. Водночас 28 людей порівняно легко змогли перенести хворобу і вже одужали.
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