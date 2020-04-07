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У Збройних силах України зафіксували першу смерть від коронавірусу

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Станом на 7 квітня у ЗСУ підтвердили 4 випадки захворювання на коронавірус / mil.gov.ua

Станом на 7 квітня у Збройних силах України є 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, з яких 1 летальний. Внаслідок інфекції померла працівниця ЗСУ однієї з військових частина в Івано-Франківській області.

Померла ще з 20 березня перебувала на амбулаторному лікуванні, повідомляє Міністерство оборони України.

Важливо В Україні 1462 людини заразилися коронавірусом

Перебіг хвороби померлої жінки:

  • з 20 березня – початок амбулаторного лікування з діагнозом гострого респіраторного захворювання;
  • 27 березня – погіршення стану хворої і госпіталізація;
  • 30 березня – переведення до реанімаційного відділення.

 Хвора померла зранку 6 квітня, але лише ввечері дігноз захворювання на коронавірус було підтверджено.

Наразі у лавах Збройних сил 87 людей перебувають на ізоляції у зв'язку з пандемією коронавірусу. Втім вже у найближчі 3 дні у 18 з них завершується термін ізоляції.

У Міністерстві оборони України підкреслили, що за результатами аналізів серед військових і цивільних, найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми, з якими ви постійно бачитеся.

Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни,
– наголосили у Міноборони.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 7 квітня в Україні підтвердили 1 тисячу 462 випадки захворювання на коронавірус. Найбільше у місті Києві (253) і Чернівецькій області (247).

Внаслідок захворювання в Україні померли вже 45 людей. Водночас 28 людей порівняно легко змогли перенести хворобу і вже одужали.

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Жертви Коронавірус в Україні Міністерство оборони України Новини Здоров'я Збройні сили України Здоров'я Лікування
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