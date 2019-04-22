У Зеленського розповіли, якими будуть перші кроки щодо медреформи

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Команда Зеленського розповіла про перші кроки щодо медреформи
Команда Зеленського розповіла про перші кроки щодо медреформи / Фото з відкритих джерел

Учасники команди Володимира Зеленського вважають, що медична реформа безумовно необхідна, але наразі в такому вигляді вона влаштовує не всіх українців і тому її потрібно переоцінити та скоригувати.

Спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков зазначив, що за Конституцією медреформа – не прерогатива президента, але в його обов'язки входить захист прав і свобод громадян, і їхніх конституційних можливостей. Окрім цього, у глави держави є право законодавчої ініціативи.

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Разумков наголосив, що перш за все потрібно провести відповідний аудит реформи та тих дій, що були зроблені, а вже потім приймати рішення про те, де варто скоригувати реформу.

Він також зауважив, що це загальний важкий шлях, який доведеться пройти Україні як державі. Разумков переконаний, що реформи потрібні Україні "як повітря".

 
Дмитро Разумков
“Якщо ми говоримо про те, як вони сьогодні відбуваються, то я думаю, що наші з вами співгромадяни теж вважають, що, м'яко кажучи, не всі з них завершені, і не всі з них до кінця ефективні”.

Раніше у МОЗ наголосили, що Володимир Зеленський продемонстрував необізнаність щодо роботи екстреної служби і запуску трансформації охорони здоров’я.

Також там розкритикували слова Євгена Комаровського, якого Зеленський представив як радника з медицини. Той говорив про вакцинацію в Україні та "катастрофічний дефіцит медичних кадрів". У МОЗ йому відповіли на критичні заяви.

Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – 73,0% голосів. Другу позицію посів Петро Порошенко – 25,5% голосів. Ще 1,5% виборців викреслили обох, перекреслили весь список, або зіпсували бюлетень.


Остаточні результати Національного екзит-полу

Якою була явка на під час другого туру президентських виборів​
Якою була явка на під час другого туру президентських виборів​

 
 

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Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Медицина Здоров'я Медична реформа Реформи Міністерство охорони здоров’я
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