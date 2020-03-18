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У жінки першого хворого на коронавірус в Чернівцях не виявили коронавірусу

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Коронавірус в Чернівцях: що відомо про стан жінки хворого на коронавірус / economictimes

3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом у чоловіка, який близько тижня мандрував Італією зі своєю дружиною. Аналізи вже вдруге підтвердили, що у жінки немає коронавірусу.

Попри те, що чоловік захворів через кілька днів після приїзду додому, у жінки симптоми захворювання були відсутні.

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Через це лікарі вирішили залишити жінку на самоізоляції у власній квартирі. Втім, через протести мешканців під'їзду, жінку хворого таки забрали на обсервацію.

Пресслужба Чернівецької ОДА повідомила, що другий тест на коронавірус показав негативний результат. Оскільки термін інкубаційного періоду захворювання минув і всі результати були негативними, 18 березня жінці дозволили покинути обсервацію. 

Станом на 18 березня, в Україні зафіксували 14 випадки зараження коронавірусом та 2 летальних випадки через хворобу.

Як берегтися від коронавірусу
Як вберегтися від коронавірусу / 24 канал

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Все про коронавірус: 12 корисних статей
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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Новини Чернівців
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