У жінок судини старіють швидше, ніж у чоловіків

Результати нового дослідження свідчать про те, що кровоносні судини у жінок старіють значно швидше, ніж у чоловіків. Це означає, що ризики серцево-судинних захворювань сильно відрізняються за статтю.

Ризик серцевого нападу, серцевої недостатності або інсульту зазвичай ґрунтується на наявності високого артеріального тиску, пише JAMA Cardiology.

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Дослідники розглядали дані різних громад, зібрані з кількох сайтів по всій країні, оглянувши майже 145 тисяч показань 33 тисяч пацієнтів, у віковій категорії від 5 до 98 років.

Аналіз чітко показав, що кровоносні судини у чоловіків функціонують зовсім інакше, ніж у жінок. Ці зміни починаються на третьому десятилітті життя і продовжують спостерігатися в міру дорослішання жінки. Вони закладають фундамент серцевих та судинних захворювань, які у жінок розвиваються інакше, ніж у чоловіків – наприклад, у жінок тиск підвищується набагато раніше.

Це означає, що якщо ми точно визначимо поріг гіпертонічної хвороби, 30-річна жінка з високим кров'яним тиском, ймовірно, матиме більший ризик серцево-судинних захворювань, ніж чоловік з високим кров'яним тиском в тому ж віці,

– заявила авторка Сьюзен Чен.

Дослідження підкреслює необхідність залучення більшої кількості жінок до досліджень, а також до пошуку розбіжностей за статтю в галузі здоров'я.

Це дослідження – ще одне нагадування медикам про те, що багато аспектів серцево-судинної оцінки та терапії потрібно розробити саме для жінок. Результати досліджень, проведених на чоловіках, не можуть поширюватись і на жінок,

– розповіла дослідниця Крістін Альберт.

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