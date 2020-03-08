У Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

Жінку поклали в інфекційне відділення міської лікарні 8 березня. Вона сама звернулася до медиків, адже відчула симптоми грипу, зокрема високу температуру. Відомо, що у січні вона повернулася з Італії.

Наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає, повідомили Житомир.info.

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Однак жінка пройшла обстеження та здала потрібні аналізи. Результати з'являться за день-два.

Пацієнтка є, вона проходить обстеження, але остаточних даних поки немає. Наразі діагноз не підтверджується, тому що є клінічні та епідеміологічні ознаки. Тому на сьогоднішній момент впевнено неможливо сказати, але людина госпіталізована і перебуває на лікуванні,

– зазначила заступниця міського голови Марія Місюрова.

Вона також додала, що жінка не з Житомира, а з Овруча, що на Житомирщині. Проте її госпіталізували до інфекційного відділення лікарні №1, бо саме цей медзаклад визначений госпітальною базою для лікування хворих з підозрою на коронавірус.

Зазначимо, що інфекційне відділення лікарні №1 розраховано на 40 ліжок, зокрема 25 боксів. У травні 2019 відділення відремонтували, а також поповнили новим обладнанням.

Що відомо про коронавірус в Україні: головне

3 березня в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією.

зафіксували перший випадок коронавірусу. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією. Загалом у світі станом на 8 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 643 людини. Загальна кількість інфікованих – 107 187 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 60 тисяч людей.

Загальна кількість інфікованих – по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад Наразі не існує вакцини від коронавірусу. Втім, Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу