24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

-
У жінки підвищилася температура / gazeta.ru

Жінку поклали в інфекційне відділення міської лікарні 8 березня. Вона сама звернулася до медиків, адже відчула симптоми грипу, зокрема високу температуру. Відомо, що у січні вона повернулася з Італії.

Наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає, повідомили Житомир.info.

Зверніть увагу Часник та кокаїн не допоможуть: ВООЗ розвінчала міфи про лікування коронавірусу

Однак жінка пройшла обстеження та здала потрібні аналізи. Результати з'являться за день-два. 

Пацієнтка є, вона проходить обстеження, але остаточних даних поки немає. Наразі діагноз не підтверджується, тому що є клінічні та епідеміологічні ознаки. Тому на сьогоднішній момент впевнено неможливо сказати, але людина госпіталізована і перебуває на лікуванні,
– зазначила заступниця міського голови Марія Місюрова.

Вона також додала, що жінка не з Житомира, а з Овруча, що на Житомирщині. Проте її госпіталізували до інфекційного відділення лікарні №1, бо саме цей медзаклад визначений госпітальною базою для лікування хворих з підозрою на коронавірус.

Зазначимо, що інфекційне відділення лікарні №1 розраховано на 40 ліжок, зокрема 25 боксів. У травні 2019 відділення відремонтували, а також поповнили новим обладнанням. 

Що відомо про коронавірус в Україні: головне

  • 3 березня в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією.
  • Загалом у світі станом на 8 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 643 людини. Загальна кількість інфікованих – 107 187 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 60 тисяч людей.
  • Наразі не існує вакцини від коронавірусу. Втім, Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях

Коронавірус у цифрах
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Туреччина "показала зуби" Росії: важливі висновки для України
сьогодні
Автор: Альона Захарова
Теги: Аналізи ВООЗ Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
6 березня 17:54 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
6 березня 13:53 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
4 березня 16:44 Як правильно підібрати окуляри: поради офтальмолога
Юлія Девда
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук