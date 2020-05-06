У Житомирі лабораторія призупинила опрацювання ПЛР-тестів на COVID-19

Житомирський обласний лабораторний центр попередив, що 7 – 9 травня не буде приймати матеріал на тестування коронавірусу методом ПЛР, окрім матеріалів від важкохворих на COVID-19 та малолітніх дітей.

Про це йдеться у листі за підписом керівника Житомирського обласного лабораторного центру, головного державного санітарного лікаря області Зіновія Парамонова, від 6 травня 2020 року, пише Житомир.info.

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У лабораторії повідомили про завантаженість та неспроможність зберігати такого обсягу матеріалу.

Таке рішення прийнято по причині завантаження лабораторії на 7-8 днів наперед та відсутністю можливостей для зберігання такої кількості біологічного матеріалу. Надалі просимо обґрунтовано підходити до забору та направлення матеріалу на ПЛР-тестування та як це передбачено стандартами медичної допомоги,

– йдеться в листі.

Житомирська лабораторія призупинила збір матеріалів на COVID-19 / Фото Житомир.info.

Сьогодні начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик повідомив під час брифінгу, що на проходження ПЛР-діагностики наразі чекають 800 проб, а за минулу добу було проведено 124 обстеження.

Важливо! Станом на 6 травня в Житомирській області вдалося встановити 456 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Втім, в області повідомили про значну затримку в діагностиці.

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