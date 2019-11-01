У Житомирі масажист під час сеансу зламав хребет своєму клієнту

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У Житомирі лікар зламав хребет під час масажу
У Житомирі лікар зламав хребет під час масажу / Unsplash

Випадок трапився на початку жовтня. Масажист надав пацієнту послуги такої якості, що після сеансу його забирала швидка допомога.

44-річний чоловік не міг самостійно йти після процедури, тому з кабінету його виносила швидка, повідомляє пресслужба Національної поліції у Житомирській області. 

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Чоловіка госпіталізували та діагностували закриту травму хребта та компресійні переломи кількох шийних та грудних хребців.

Постраждалий пацієнт звернувся до поліції. Проти горе-масажита відкрили кримінальне провадження через неналежне виконання професійних обов'язків. 


Масажист наніс чоловіку тяжкі тілесні ушкодження

Якщо провина масажиста буде доведена, він більше не матиме права надавати такі послуги й, можливо, сяде за ґрати терміном до 2 років.

Травми, нанесені пацієнту, розглядаються як тяжкі тілесні ушкодження. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування Кримінальні новини Кримінал Новини Житомира
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