У Житомирі понад 10 людей хворіли на коронавірус без будь-яких симптомів

У Житомирі лабораторно підтвердили коронавірус у понад 10 безсимптомних носіїв. Хворі не мали жодних симптомів хвороби та почували себе добре. Втім, ПЛР-тест показав позитивний результат на COVID-19. Це означає, що хворих в Україні може бути набагато більше.

Про це під час брифінгу розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, пише Укрінформ.

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Останні декілька днів, за нашою статистикою, показали, що багато людей, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, не відчувають цієї хвороби,

– зазначив мер Житомира.

За його словами, тільки завдяки тому, що в місті почали масово тестувати контактних осіб, а на минулому тижні отримали ще близько 2 тисяч експрес-тестів, вдалося виявили понад 10 людей, які не відчувають абсолютно ніяких симптомів.

Разом з тим, мер обласного центру вважає, що потрібно поступово знімати карантинні обмеження.

Сергій Сухомлин “Людей, які хворіють, набагато більше. З одного боку, це небезпека, якщо знімаються обмежувальні заходи, а з іншого – ми розуміємо, що якась кількість населення може захворіти, але не відчувати цю хворобу”.

Країна не може вижити в таких жорстких карантинних обмеженнях і треба починати виходити на роботу й працювати, бо наслідки карантину можуть бути набагато більшими, ніж сам карантин, – додав міський голова.

Важливо! Станом на ранок 23 квітня в Україні офіційно підтвердили 7 170 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу виявили 578 нових випадків, з яких 123 медиків та 44 дитини. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 187 пацієнтів, натомість побороли недугу – 504 українці. Карантин в Україні триває вже понад місяць, наразі його продовжили до 11 травня.



Чому варто залишатися вдома / Інфографіка 24 Каналу

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