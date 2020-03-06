У Житомирі заборонили масові заходи через коронавірус
У Житомирській області вирішили вжити низку заходів щодо запобігання і поширенню коронавірусу. Зокрема, заборонено проводити масові та розважальні заходи.
Про це йдеться на сайті Житомирської міської ради.
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У житомирській області заборонили проведення масових, святкових, розважальних, спортивних заходів.
"Заходи, передбачені у Місцевому плані є обов’язковими до виконання. Для цього керівник Оперативного штабу визначить склад мобільної групи із залученням необхідних фахівців для здійснення дієвого контролю за виконанням посадовими особами зазначених заходів", – йдеться в повідомленні прес-служби.
В освітніх закладах наразі карантин не запроваджують, втім планують проведення роз'яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики коронавірусу.
Також з місцевого бюджету виділили понад 2 мільйони гривень на закупівлю медичного обладнання та засобів захисту, а також проведення інформаційної роботи.
До теми: Рекомендації навчальним закладам щодо поширення коронавірусу
Головне про поширення коронавірусу в Україні
- Наразі коронавірус підтвердили лише в одного українця – чернівчанина. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина хворого перебуває на обсервації.
- Зразки аналізів 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.
- Зокрема, 5 березня у Дніпропетровській області через підозру на коронавірус госпіталізували 6 людей. У чоловіка, вагітної жінки, трьох дітей і тещі є симптоми гострої респіраторної інфекції – кашель і підвищена температура. 26 лютого чоловік приїхав з Італії.
- Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт, щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік.
- Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин. Дитячі садочки не закрили, але радять не відвідувати.
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- Впродовж останніх тижнів коронавірус стрімко поширився Європою Зокрема, в Італії зафіксували понад 3 тисячі випадків зараження коронавірусом та 107 летальних випадків
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
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