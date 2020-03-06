У Житомирі заборонили масові заходи через коронавірус

У Житомирській області вирішили вжити низку заходів щодо запобігання і поширенню коронавірусу. Зокрема, заборонено проводити масові та розважальні заходи.

Про це йдеться на сайті Житомирської міської ради.

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У житомирській області заборонили проведення масових, святкових, розважальних, спортивних заходів.

"Заходи, передбачені у Місцевому плані є обов’язковими до виконання. Для цього керівник Оперативного штабу визначить склад мобільної групи із залученням необхідних фахівців для здійснення дієвого контролю за виконанням посадовими особами зазначених заходів", – йдеться в повідомленні прес-служби.

В освітніх закладах наразі карантин не запроваджують, втім планують проведення роз'яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики коронавірусу.

Також з місцевого бюджету виділили понад 2 мільйони гривень на закупівлю медичного обладнання та засобів захисту, а також проведення інформаційної роботи.

До теми: Рекомендації навчальним закладам щодо поширення коронавірусу

Головне про поширення коронавірусу в Україні

Наразі коронавірус підтвердили лише в одного українця – чернівчанина . Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина хворого перебуває на обсервації.

. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина хворого перебуває на обсервації. Зразки аналізів 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.

Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19. Зокрема, 5 березня у Дніпропетровській області через підозру на коронавірус госпіталізували 6 людей У чоловіка, вагітної жінки, трьох дітей і тещі є симптоми гострої респіраторної інфекції – кашель і підвищена температура. 26 лютого чоловік приїхав з Італії.

Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт , щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік.

, щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік. Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин. Дитячі садочки не закрили, але радять не відвідувати.

Загалом станом на 5 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли понад 3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих – понад 95 тисяч людей по всьому світу.

Впродовж останніх тижнів коронавірус стрімко поширився Європою Зокрема, в Італії зафіксували понад 3 тисячі випадків зараження коронавірусом та 107 летальних випадків

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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