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У Житомирі заборонили масові заходи через коронавірус

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У Житомирській області ввели протиепідемічні заходи / УНІАН

У Житомирській області вирішили вжити низку заходів щодо запобігання і поширенню коронавірусу. Зокрема, заборонено проводити масові та розважальні заходи.

Про це йдеться на сайті Житомирської міської ради.

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У житомирській області заборонили проведення масових, святкових, розважальних, спортивних заходів.

"Заходи, передбачені у Місцевому плані є обов’язковими до виконання. Для цього керівник Оперативного штабу визначить склад мобільної групи із залученням необхідних фахівців для здійснення дієвого контролю за виконанням посадовими особами зазначених заходів", – йдеться в повідомленні прес-служби. 

В освітніх закладах наразі карантин не запроваджують, втім планують проведення роз'яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики коронавірусу.

Також з місцевого бюджету виділили понад 2 мільйони гривень на закупівлю медичного обладнання та засобів захисту, а також проведення інформаційної роботи.

До теми: Рекомендації навчальним закладам щодо поширення коронавірусу

Головне про поширення коронавірусу в Україні

  • Наразі коронавірус підтвердили лише в одного українця – чернівчанина. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина хворого перебуває на обсервації.
  • Зразки аналізів 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.
  • Зокрема, 5 березня у Дніпропетровській області через підозру на коронавірус госпіталізували 6 людей. У чоловіка, вагітної жінки, трьох дітей і тещі є симптоми гострої респіраторної інфекції – кашель і підвищена температура. 26 лютого чоловік приїхав з Італії.
  • Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт, щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік.
  • Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин. Дитячі садочки не закрили, але радять не відвідувати.
  • Загалом станом на 5 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли понад 3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих – понад 95 тисяч людей по всьому світу.
  • Впродовж останніх тижнів коронавірус стрімко поширився Європою Зокрема, в Італії зафіксували понад 3 тисячі випадків зараження коронавірусом та 107 летальних випадків

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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5 березня
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Здорове життя
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