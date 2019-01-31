У зоні ООС на Донбасі запрацював перший підрозділ медичної евакуації: відео

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Перший підрозділ медичної евакуації
Перший підрозділ медичної евакуації / Кадр з відео

У зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі почав працювати перший експериментальний підрозділ медичної евакуації. На базі військово-медичного закладу ЗСУ сформували перші екіпажі з відповідними технікою та медичним обладнанням.

Надалі військові планують створити єдиний орган управління процесом медичної евакуації в бойових умовах, повідомили в Міноборони.

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"Медичний батальйон буде тією самою структурою, яка здатна буде працювати, як внутрішня рятувальна служба Збройних сил. В саму ідею ми вклали те, що люди, яке б вони не мали бажання рятувати, можуть рятувати тільки, маючи таку можливість – технічну, комплектування витратними матеріалами, медичним обладнанням", – розповів військовослужбовець ЗСУ Ілля Лисенко.

Для нового підрозділу армія США передала спеціальні рюкзаки, щоб правильно організувати медичну евакуацію. У рюкзаках містяться медикаменти, медичні витратні матеріали та навіть складні портативні ноші.

Такий підрозділ планують створити у кожному польовому і стаціонарному військовому госпіталі України.

Дивіться відео про перший підрозділ медичної евакуації:

 

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Теги: Новини України Здоров'я Лікування Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України Медицина
Джерело: 24 канал
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