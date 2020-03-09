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Uber платитиме водіям, які захворіли на коронавірус

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Виплати будуть давати, якщо підозру на коронавірус не підтвердять / uberdrive.com.ua

Компанія Uber буде виплачувати компенсації водіям таксі та кур'єрам, які захворіли на коронавірус.

Грошові виплати вже виплатили кільком водіям таксі Uber у США, Великобританії та Мексиці, повідомило видання CNN.

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Хто може отримати компенсацію?

Компенсації будуть виплачувати не лише водіям, у яких підтвердили коронавірус, а й тим, хто перебуватиме на двотижневому карантині через підозру на захворювання. 

Водії, які заразилися або яких відправили на карантин, зможуть взяти 14 днів оплачуваного лікарняного.

Віцепрезидент компанії Ендрю Макдональд розповів, що в деяких країнах уже почали виплачувати компенсацію інфікованим водіям. Зараз Uber працює над тим, щоб запровадити таку можливість по всьому світу.

Втім, скільки саме грошей отримають водії на лікарняному – у компанії не уточнили.

Головне про коронавірус 

  • Станом на 9 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 110 276 тисяч людей, з них померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
  • Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей.
  • У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
  • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
  • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Uber Коронавірус Covid-19 Здоров'я Здорове життя
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