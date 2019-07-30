Учасники дитячого футбольного турніру з Донбасу отруїлися на Одещині: усі деталі

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На дитячому футбольному турнірі на Одещині отруїлися 9 учасників команди з Донеччини
На дитячому футбольному турнірі на Одещині отруїлися 9 учасників команди з Донеччини / 24 канал

У Южному на Одещині отруїлися учасники дитячого з футболу "Оdessa Cup-2019". Усі хворі входять до складу команди "Фортуна", яка на змагання приїхала з Донецької області.

Як розповіли у коментарі 24 каналу у Одеському лабораторного центрі МОЗ України, у команді "Фортуна" перебували 25 осіб, а на харчову токсикоінфекцію захворіли 9-ть, серед яких – 8 дітей. Проживали вони в одному з готелів міста.

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Відтак, фахівці провели комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема брали аналіз води та змивів, але нічого небезпечного не виявили.

Крім того, оскільки хворі вже роз’їхалися, медики не зуміли взяти повні аналізи та їм не вдалося виявити збудника, а також встановити причини. Водночас у продуктах, що їли юні футболісти у готелі, не виявили збудника, який би служив причиною

Фахівці припускають, що діти могли отруїтися їжею, яку вони купували в місті, зокрема на пляжах. Молоді спортсмени їли кукурудзу, мідії тощо.

"Ця продукція йшла поза колективом. Якби це було з їдальні, захворіла би більша кількість дітей. Також ми не зареєстрували нові випадки", – підкреслили епідеміологи.

Загалом участь у турнірі брали 242 особи з багатьох областей України та навіть Молдови. Однак всі жили у різних точках.

Це вже не перший випадок на Одещині за останній час, коли масово отруїлися діти. До прикладу, у середині липня тут з табору "Медик-2", що належить Державному університету медицини, через харчове отруєння до лікарень потрапили щонайменше 30 дітей. Згодом медики з’ясували, що причиною отруєння дітей став збудник шигельозу (дизентирія), який знайшли у їжі.

Отруєння, симптоми, Івано-Франківщина

Які продукти можуть спровокувати харчове отруєння / Інфографіка 24 каналу

де ще в україні нещодавно масово труїлися діти: 
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Теги: Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Здорове харчування Новини Одеси Діти і неповнолітні Отруєння Новини Донецька Лікування
Джерело: 24 канал
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