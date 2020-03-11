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Угорщина ввела надзвичайний стан через коронавірус

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Надзвичайний стан через коронавірус / thecrazytourist.com

Уряд Угорщини оголосив про введення надзвичайного стану. Натомість люди, які поширюватимуть чутки або порушуватимуть правила карантину, будуть переслідуватися.

Інформацію підтвердив глава канцелярії прем'єр-міністра Гергелі Гуляш, пише Hungary Today.

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Уряд наказав запровадити надзвичайний стан у зв'язку із заходами захисту проти нового коронавірусу,
– йдеться у повідомленні.

У країні всі університети закрили на карантин, натомість студенти перейшли на дистанційне навчання. Школи поки що працюватимуть у звичному режимі. Втім, якщо ситуація загостриться, уряд перегляне своє рішення. 

10 березня стало відомо, що Угорщина закриє кордони для туристів з Італії. Також у країні закрили сполучення з Іраном, Китаєм та Південною Кореєю. У випадку, якщо громадянин Угорщини захоче повернутися додому, перебуваючи в одній з цих країн, то у нього є така можливість. Але повернутися він зможе лише після того, як дасть згоду на 14-денну самоізоляцію.  

До слова, станом на 11 березня в Угорщині зареєстрували 13 випадків коронавірусу. Разом з тим, у світі зафіксували 121 564 випадків захворювання і 4 373 летальних випадків.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Подорожі Угорщина Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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