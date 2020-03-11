Угорщина ввела надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Угорщини оголосив про введення надзвичайного стану. Натомість люди, які поширюватимуть чутки або порушуватимуть правила карантину, будуть переслідуватися.

Інформацію підтвердив глава канцелярії прем'єр-міністра Гергелі Гуляш, пише Hungary Today.

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Уряд наказав запровадити надзвичайний стан у зв'язку із заходами захисту проти нового коронавірусу,

– йдеться у повідомленні.

У країні всі університети закрили на карантин, натомість студенти перейшли на дистанційне навчання. Школи поки що працюватимуть у звичному режимі. Втім, якщо ситуація загостриться, уряд перегляне своє рішення.

10 березня стало відомо, що Угорщина закриє кордони для туристів з Італії. Також у країні закрили сполучення з Іраном, Китаєм та Південною Кореєю. У випадку, якщо громадянин Угорщини захоче повернутися додому, перебуваючи в одній з цих країн, то у нього є така можливість. Але повернутися він зможе лише після того, як дасть згоду на 14-денну самоізоляцію.

До слова, станом на 11 березня в Угорщині зареєстрували 13 випадків коронавірусу. Разом з тим, у світі зафіксували 121 564 випадків захворювання і 4 373 летальних випадків.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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