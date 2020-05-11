В Ухані вперше з квітня зафіксували нові випадки коронавірусу

У китайському Ухані, яке раніше було епіцентром поширення коронавірусу, вперше з початку квітня зафіксували нові випадки COVID-19. Захворіли п’ятеро місцевих мешканців.

Випадків зараження коронавірусом в Ухані не фіксували з 3 квітня, повідомляє BBC.

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Однак вже 10 травня у місті, яке раніше було епіцентром поширення COVID-19, виявили 5 нових випадків зараження.

Спершу в усіх п'яти пацієнтів хвороба проходила безсимптомно, але згодом у них підтвердили коронавірус,

– йдеться у повідомленні.

До слова, 11 нових інфікувань зафіксували й у місті Шулан, що у провінції Цзілінь, біля кордонів з Росією та Північною Кореєю. Усі випадки завезені з-за кордону.

Коронавірус в Китаю: основне

Вперше недугу зафіксували в місті Ухань, яке стало епіцентром поширення COVID-19.

Загалом від початку епідемії у Китаї на коронавірус захворіли 82 918 людей, з них 4 633 хворих померли, ще 78 144 – одужали.

Карантинні обмеження у країні почали послаблювати. У китайській провінції Хубей вперше за 3 місяці карантину учні пішли до школи. Наразі повернутися до навчальних закладів дозволили лише старшокласникам, які влітку мають складати іспити.

У Китаї також відновлюють внутрішній туризм. 104 мільйони туристів за 4 дні принесли у бюджет країни понад 6 мільярдів доларів прибутку.

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