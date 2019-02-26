Уколів можна не боятися: створили "розумні" голки для ін'єкцій

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Вчені створили "розумні" голки для ін'єкцій (ілюстрація)
Вчені створили "розумні" голки для ін'єкцій (ілюстрація) / franciscanhealth.org

Багато ін'єкції вимагають точного потрапляння в певну тканину або ділянку, яка розташована в тілі. Тому американські розробники створили "розумну" голку для ін’єкцій.

"Розумна голка для цільових ін'єкцій в тканини" (Intelligent-Injector for Tissue-Targeting або i2T2) здатна провести процедуру з високою точністю і абсолютно безпечно, пише Science Daily.

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Вчені використали стандартні компоненти для ін'єкцій — шприц і голку, — доповнивши їх мініатюрними електронними елементами.

Головна деталь – це датчик для виявлення змін тиску, коли його кінчик проходить через різні типи тканин з різною щільністю. Наприклад, голка може швидко визначити, в якому шарі очей вона перебуває.

Дослідники очікують, що розробка полегшить роботу лікарів, оскільки будь-яка помилка при введенні ін'єкцій може стати причиною серйозних проблем.

Біоінженери вже випробували i2T2 на тваринах. Результати показали, що "розумна" голка точно попадає в ціль.

За словами розробників, їх цікавить перш за все застосування i2T2 для особливо складних ін'єкцій в тканини ока, у вузьку щілину з внутрішньої сторони очного яблука, між його судинною оболонкою і склерою (білкова оболонка). Щоб доставити ліки необхідно пройти крізь найтоншу склеру і зупинитися.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування дослідження
Джерело: 24 Канал
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