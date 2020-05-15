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Україна має змогу проводити близько мільйона ІФА-тестів на антитіла до COVID-19 на добу, – Ляшко

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Як проводитимуть масове тестування на антитіла до коронавірусу в Україні
Як проводитимуть масове тестування на антитіла до коронавірусу в Україні / 24 канал

Головний санлікар країни та за сумісництвом заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів, що якщо в Україні буде достатня кількість ІФА-тестів, вітчизняні лабораторії зможуть проводити до мільйона тестувань за день.

Втім, масове тестування на антитіла до коронавірусу зможе розпочатися лише після того, як Степанов підпише наказ, в якому буде чітко прописаний алгоритм дій, розповів Віктор Ляшко в ефірі ТСН

Детальніше Масове тестування українців на антитіла до COVID-19 можуть почати вже наступного тижня, – ОП

У протоколі повинно бути прописано, яким чином це тестування проводитиметься і як використовуватимуться ці результати залежно від рівня виявлених тіл та імуноглобулінів в крові.

Воно (тестування методом ІФА – ред.) буде доступніше, ніж тестування методом ПЛР, оскільки спроможність лабораторій нашої держави проводити таке тестування – близько мільйона тестів на добу. Головне – щоб вони були наявні й використовувалися для проведення цього тестування,
– заявив Ляшко. 

Ляшко додав, що головне, аби ці тести були наявними й використовувались за призначенням.

Санлікар також пояснив, що у тому випадку, якщо у протестованої людини буде певна характерна клінічна картина, а аналіз ІФА буде позитивним по двох імуноглобулінах, то у неї відберуть зразки для аналізу ПЛР.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Максим Степанов Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Тести на коронавірус Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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