Україна має змогу проводити близько мільйона ІФА-тестів на антитіла до COVID-19 на добу, – Ляшко

Головний санлікар країни та за сумісництвом заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів, що якщо в Україні буде достатня кількість ІФА-тестів, вітчизняні лабораторії зможуть проводити до мільйона тестувань за день.

Втім, масове тестування на антитіла до коронавірусу зможе розпочатися лише після того, як Степанов підпише наказ, в якому буде чітко прописаний алгоритм дій, розповів Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

Детальніше Масове тестування українців на антитіла до COVID-19 можуть почати вже наступного тижня, – ОП

У протоколі повинно бути прописано, яким чином це тестування проводитиметься і як використовуватимуться ці результати залежно від рівня виявлених тіл та імуноглобулінів в крові.

Воно (тестування методом ІФА – ред.) буде доступніше, ніж тестування методом ПЛР, оскільки спроможність лабораторій нашої держави проводити таке тестування – близько мільйона тестів на добу. Головне – щоб вони були наявні й використовувалися для проведення цього тестування,

– заявив Ляшко.

Ляшко додав, що головне, аби ці тести були наявними й використовувались за призначенням.

Санлікар також пояснив, що у тому випадку, якщо у протестованої людини буде певна характерна клінічна картина, а аналіз ІФА буде позитивним по двох імуноглобулінах, то у неї відберуть зразки для аналізу ПЛР.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.