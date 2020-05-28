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Україна минула пік захворюваності на коронавірус, – НАН

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У НАН заявили, що Україні минула пік коронавірусу
У НАН заявили, що Україні минула пік коронавірусу / Ілюстративне фото

Віце-президент НАН України Анатолій Загородній вважає, що Україна минула пік захворюваності на COVID-19. Але він підкреслив, що якби карантин ввели хоча б на тиждень пізніше, захворюваність була б значно вищою.

Якби Україна ввела карантинні обмеження на тиждень пізніше, то захворюваність на коронавірус в країні була б вищою в 3–4 рази, розповів академік Анатолій Загородній під час пресконференції, повідомляє УНН.

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За його словами, прогноз, який оприлюднила НАН 13 березня був досить успішним та справдився.

Це стосується і щоденної кількості захворілих, і летальності, і головне, що вдалось передбачити, – пік захворюваності, який припав на перший тиждень травня,
– сказав Завгородній.

Науковець зазначив, що нині Україна виходить на зменшення щоденної кількості хворих, отже вийшла з піку. Попри це, схил поки що залишається пологим.

 

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Наука Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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