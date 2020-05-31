У світі тривають близько 70 розробок вакцини проти коронавірусної хвороби, українських серед них немає.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Ляшко нагадав, що від моменту початку розробки вакцини до завершення може пройти в середньому 18 місяців.

Ми розуміємо, що маємо п’ятий місяць циркуляції збудника в нашій популяції, тому вакцину очікувати варто, але не варто очікувати її ось-ось, дуже швидко. Хоча деякі розробки вакцини вже пішли на другу і третю стадії клінічних досліджень. Українських розробок серед них немає,

– сказав він.

За словами головного санітарного лікаря України, вони зверталися до Академії медичних наук і Академії наук з питанням того, чи можна в Україні надіятися на розробку вакцини.

"Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини", – пояснив Ляшко.

Він додав, що зараз в Україні проходять клінічні випробування чотирьох препаратів проти COVID-19.