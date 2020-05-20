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Україна подолала першу хвилю коронавірусу, – Зеленський

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Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні / volodymyrets.city

Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося пройти першу хвилю поширення коронавірусної хвороби. До того ж, президент висловив сподівання, що другої хвилі може не бути.

Оптимістичний прогноз пан Президент зробив під час своєї пресконференції, пише 24 канал.

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За місяць ми зможемо вийти з усіх етапів послаблення карантину, якщо не буде другої хвилі. Першу хвилю ми пройшли. Я в цьому впевнений,
– заявив Зеленський.

В Україні станом на 20 травня офіційно підтвердили 19 230 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу виявили 354 нових випадків зараження інфекцією.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Володимир Зеленський Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020
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