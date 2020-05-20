Україна подолала першу хвилю коронавірусу, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося пройти першу хвилю поширення коронавірусної хвороби. До того ж, президент висловив сподівання, що другої хвилі може не бути.

Оптимістичний прогноз пан Президент зробив під час своєї пресконференції, пише 24 канал.

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За місяць ми зможемо вийти з усіх етапів послаблення карантину, якщо не буде другої хвилі. Першу хвилю ми пройшли. Я в цьому впевнений,

– заявив Зеленський.

В Україні станом на 20 травня офіційно підтвердили 19 230 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу виявили 354 нових випадків зараження інфекцією.

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