Україна стала членом Комітету з охорони здоров'я ЄС

Україна стала спостерігачем Комітету з охорони здоров'я ЄС. Зауважимо, що до складу комітету включені всі провідні країни Євросоюзу.

Це дуже важлива подія для України. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу МОЗ, передає 24 канал.

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Степанов заявив, що Україна ввійшла як спостерігач до складу Комітету охорони здоров'я ЄС.

Днями ми отримали листа від Європейської комісії, що Україну прийнято до складу комітету охорони здоров'я як спостерігач Це дуже важлива подія для нас, тому що до складу комітету включені всі провідні країни ЄС,

– наголосив очільник МОЗ.

Чим займається Комітет з охорони здоров'я ЄС

Під час засідання комітету розглядаються яким чином ті чи інші країни реагують окремо та разом на ті виклики, які зараз стоять перед всім світом.

Ми дуже раді долучитися до комітету. І я впевнений, що це піде тільки на користь Україні й нашій системі охорони здоров'я,

– підкреслив Степанов.

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Що відомо про Комітет з охорони здоров'я ЄС