7 червня відзначається Міжнародний день людей, які перехворіли на рак. У Центрі громадського здоров'я повідомили, що за темпом поширення онкологічних захворювань Україна посідає друге місце серед європейських країн.

Нині в Україні близько 1 мільйон людей з онкологічними захворюваннями, які пройшли лікування та перебувають у стані ремісії, повідомляє пресслужба ЦГЗ.

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У Центрі заявили, що кількість людей, які повертаються до нормального життя після лікування онкологічних захворювань збільшується з кожним роком.

Наразі на обліку в країні майже 1 мільйон людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають в стані ремісії,

– йдеться в повідомленні.

Як знизити ризик рецидиву

Для кращих результатів лікування необхідно покращити якість життя. Тобто якщо людина уникає шкідливих звичок, дотримується здорового харчування, фізично активна та уважно слідкує за станом свого здоров'я, то ризик рецидиву значно нижчий.