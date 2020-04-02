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Україна – в лідерах антирейтингу за тестуванням на COVID-19: деталі

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У США, Південній Кореї та Італії на наявність коронавірусу протестували сотні тисяч людей, натомість в Україні– лише майже 3 тисячі. І це навіть попри територіальну близькість до осередків поширення коронавірусу, а також масове повернення заробітчан з Італії. Детальніше про дефіцит тестів в Україні – читайте в матеріалі 24 каналу.

Станом на 2 квітня, в Україні зафіксовано 897 випадків зараження коронавірусом. Втім, на думку вірусологів, ця цифра може бути значно більшою.

Читайте також У Львові робитимуть експрес-тести на коронавірус: кого тестуватимуть

Голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс у своєму Фейсбуці написав, що в регіоні близько 5000 інфікованих. Однак невідомо, яка ситуація є насправді. Медики зазначили, що реальну кількість хворих можна перевірити лише масовим тестуванням. Хоч перший випадок хвороби в Україні зафіксували ще 3 березня, закупівлі тестів почали лише за два тижні.

З Китаю в Україну доставили понад 520 тест-систем для ПЛР і 250 тисяч – експрес. У МОЗ наразі не знають, скільки їх нині є в країні.

Думаю, на наступному тижні вже в нас буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів до ПЦР-лабораторій,
– повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

В Україні протестували майже 3 тисячі людей. Натомість в Італії – більше, ніж 200 тисяч, а в Південній Кореї – більше, ніж 300. У ВООЗ розповіли: поки що діагностика – єдиний дієвий спосіб протистояти вірусу.

ЮНІСЕФ та ВООЗ закликають МОЗ України робити більше тестів. Тільки так ми можемо знати, хто хворіє і в якому вони стані. Тож нам потрібно більше тестів і персонал, який вміє їх проводити,
– відзначила голова офісу ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

В Україні навіть наявність симптомів та звернення лікаря не гарантують доступу до тестування. У вітчизняній аптечній мережі експрес-тести поки що теж не продають, на відміну від інтернету.

Імовірно, що якість таких тестів покупців не турбує, власне, як і чиновників. Декілька українських міст придбали китайські експрес-тести, від яких відмовилися у країнах Європи. Іспанські мікробіологи повідомили: перші 9 тисяч тестів із партії мають чутливість лише 30% при необхідних 80%.

Коли перші експрес-тести прийшли в Тернопіль і цим похвалився міський голова, на цих коробках була та ж назва фірми, від продукції якої відмовилися в Іспанії та Грузії,
– розповів журналіст та громадський активіст Назарій Наджога.

Втім вітчизняна Держлікслужба цю медичну продукцію не заборонила, тож її використовуватимуть в Україні. Крім цього, масове експрес-тестування нарешті розпочалося у містах. Зокрема, у Львові. Там перевіряють водіїв громадського транспорту, працівників комунальних соцслужб та медиків.

Які бувають тести на коронавірус
Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Молька
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Лікування Тести
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