Як перегляд футболу впливає на мозок людини: дослідження

Футбол – найпопулярніший вид спорту у світі, який збирає навколо себе безліч фанатів.

Які речі відбуваються в мозку, коли ми спостерігаємо за грою улюбленої команди та чому це викликає такі сильні емоції, повідомляє NBC News.

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Звідки береться відчуття, ніби ми виходимо на поле

Дорослі люди мають у своєму мозку дзеркальні нейрони, які дозволяють поставити себе на місце іншої людини та уявити, що вона переживає в цей момент.

Ці почуття посилюються, коли ми спостерігаємо за футбольною командою чи гравцем, за якого вболіваємо. Коли ми бачимо їх на полі, то переживаємо частину їх почуттів. Звісно, ми не можемо відчувати точні емоції, але дзеркальні нейрони дозволяють нам пережити гру так, неначе ми беремо участь в цьому.

Кілька досліджень показали, що любителі спорту можуть відчувати тривогу перед великою грою, як і самі гравці. Сюди входить як когнітивна тривога, так і соматична тривога, наприклад відчуття "метеликів в животі", головний біль тощо.

Чому хід гри так сильно впливає на настрій

Якщо ви коли-небудь переглядали гру з непідробною цікавістю, то, мабуть, почували себе краще після виграшу, ніж після поразки..

Тут грають велику роль нейромедіатори – хімічні речовини, які виробляє ваш мозок, аби регулювати настрій.

За словами клінічного психолога Річарда Шустера, коли улюблена команда виграє або грає достатньо добре, то мозок починає випускати дофамін, який надає відчуття радості, щастя та навіть ейфорії.

І навпаки, якщо команда програє, мозок виробляє кортизол – гормон стресу. У деяких випадках мозок може виробляти меншу кількість серотоніну, що призводить до посилення гніву та депресії.

Як перегляд футболу може вплинути на здоров'я

Перегляд футболу може збільшити частоту серцевих скорочень так само, як під час енергійних вправ.

Коли ми піддаємося стресу або нервуємо, наш мозок надсилає сигнали, що викликають викид адреналіну з надниркових залоз. Саме тоді серце починає битися швидше, артеріальний тиск зростає, кров спрямовується на найважливіші частини тіла.

Саме тому для людей старшого віку або для людей з зайвою вагою емоційний перегляд футболу під час великої гри може загрожувати інсультом чи інфарктом.