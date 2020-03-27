Україна не розробляє вакцину проти коронавірусу: чим це загрожує
Лікарка-вірусологиня Алла Мироненко пояснила негативні наслідки того, що в Україні не розробляють вакцину проти COVID-19.
Своїми роздумами Алла Миронюк поділилася в інтерв'ю з журналістами 24 каналу.
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Миронюк пояснила, що Україна не займається розробкою та створенням вакцин. Вона сумнівається, що найближчим часом ситуація зміниться, адже не бачить такої ініціативи з боку політиків. Натомість така ситуація ставить Україну в незручне становище, адже їй доведеться залежати від тих, хто погодиться продати вакцину проти COVID-19.
Ми будемо залежати від тих хто нам погодиться продати цю вакцину,
– підсумувала вона.
Нині клінічні випробування вакцини проти коронавірусу почали проводити у США та Гонконзі. Вірусологиня зазначила, що не можна передбачити, чи дадуть випробування позитивний результат і якщо дадуть, то коли вакцина вийде на ринок.
Інтерв'ю з вірусологинею Аллою Миронюк: дивіться відео
Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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