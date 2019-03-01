Україна очолила світовий антирейтинг за кількістю хворих на кір

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Україна на першому місці за кількістю хворих на кір
Україна на першому місці за кількістю хворих на кір / bucovyna.cv.ua

Кількість людей, які захворіли на кір в Україні є найбільшою у світі за результатами 2018 року, йдеться у звіті ЮНІСЕФ.

Організація зазначає, що найбільший приріст випадків кору у 2018 році в порівнянні з 2017 роком спостерігався в Україні, Філіппінах та Бразилії. 

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Лише в Україні у 2018 році було зареєстровано 35 120 випадків інфікування, що більше ніж у другого і третього місць разом узятих. У Філіппінах зареєстрували 15 599 випадків у 2018 році, а в Бразилії – 10 262 випадки.


Кір в Україні

"Майже всім цим випадкам захворювання на кір можна запобігти. Кір – це хвороба, але дуже часто реальною інфекцією є дезінформація, недовіра і халатність. Ми повинні робити більше для точного інформування кожного з батьків, щоб допомогти безпечно вакцинувати кожну дитину", – заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

кір
Де і скільки захворіло людей на кір

98 країн світу повідомили про те, що у 2018 році кількість зафіксованих випадків кору в них була більшою, ніж у 2017 році. В Україні було 35120 випадків кору при п’яти тисячах випадків у попередньому році. З початку спалаху померло 30 людей. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Кір Профілактика захворювань
Джерело: Здоров'я 24
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