Україна отримала тест-систему для виявлення коронавірусу

Україна отримала тест-систему для виявлення нового коронавірусу, від якого зафіксовано 493 смерті.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я України на сторінці у фейсбуці. . Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для правдивого визначення зазначеного виду коронавірусу.

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"Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні… Надалі планується надходження додаткових реагентів від ВООЗ та закупівля за кошти державного бюджету", – йдеться у повідомлені.

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, що зазначено в рекомендаціях ВООЗ.

Раніше на брифінгу директор директорату Центру громадського здоров'я Андрій Скіпальський сказав, що отриманих тест-систем вистачить для дослідження 25-30 випадків. Але найближчим часом очікується додаткова постача тест-систем для виявлення коронавірусу.

Станом на 5 лютого в Україні не зареєстровано жодного випадку нової коронавірусної інфекції.

"У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання до, під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та поділитися історією подорожей з ним", – пише пресслужба.



Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

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