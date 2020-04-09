Україна отримає додаткові 320 тисяч таблеток для боротьби з коронавірусом

Гуманітарну допомогу Україні у вигляді 320 тисяч таблеток нададуть компанії "Санофі" та "Сандоз".

Таблетки містять діючу речовину гідроксихлорохін для симптоматичного лікування хворих на COVID-19, повідомляє Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Цього вистачить на лікування понад 22 тисяч пацієнтів. Він буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показами.

Цей препарат прописаний у національному протоколі лікування хворих на COVID-19 і застосовується для пацієнтів з важким перебігом хвороби винятково в умовах стаціонарів, а також під пильним наглядом лікарів і за письмової згоди пацієнтів.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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