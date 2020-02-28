Україна отримає експрес-тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин

Наступного тижня в Україні з'являться експрес-тести для виявлення коронавірусу Covid-19, які допоможуть швидко встановити діагноз за 15-20 хвилин. Тести можна використовувати за межами лабораторії.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Додамо, що в Україні вже є наявні тест-системи, які були закуплені Центром громадського здоров'я, німецького виробництва і 30 тест-систем на три тисячі досліджень було передано в рамках співпраці ВООЗ.

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Ляшко додав, що в Україні очікуються швидкі тести, які можна використовувати безпосередньо біля ліжка хворого: відбираються біологічні матеріали, і за 15-20 хвилин можна виявити коронавірус.

Після швидкого тесту аналізи потребують подальшого підтвердження в лабораторії. Додамо, що експрес-тести Україна може отримати з Китаю 3 березня, а розмитнення триватиме до 10 березня.