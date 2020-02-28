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Україна отримає експрес-тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин

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Україна отримає експрес-тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин / Getty Images

Наступного тижня в Україні з'являться експрес-тести для виявлення коронавірусу Covid-19, які допоможуть швидко встановити діагноз за 15-20 хвилин. Тести можна використовувати за межами лабораторії.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Додамо, що в Україні вже є наявні тест-системи, які були закуплені Центром громадського здоров'я, німецького виробництва і 30 тест-систем на три тисячі досліджень було передано в рамках співпраці ВООЗ.

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Ляшко додав, що в Україні очікуються швидкі тести, які можна використовувати безпосередньо біля ліжка хворого: відбираються біологічні матеріали, і за 15-20 хвилин можна виявити коронавірус.

Після швидкого тесту аналізи потребують подальшого підтвердження в лабораторії. Додамо, що експрес-тести Україна може отримати з Китаю 3 березня, а розмитнення триватиме до 10 березня.

Ми замовили і нам доставляється партія швидких тестів з Китайської Народної Республіки, які дадуть можливість лікарям-інфекціоністам діагностувати коронавірусну хворобу прямо біля ліжка хворого – за 15-20 хвилин. Але надалі вони все одно будуть потребувати підтвердження у вірусологічній лабораторії,
– інформує головний державний санітарний лікар.

Ляшко наголосив, що тестів буде небагато, адже КНР видає їх за квотним принципом і в першу чергу забезпечуються швидкими тестами ті країни, в яких зафіксовані випадки коронавірусу.

Україна отримає експрес-тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин
Україна отримає експрес-тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин / Getty Images

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Китай Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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