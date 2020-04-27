Україна проконсультується з ВООЗ щодо масового тестування на антитіла

МОЗ України консультується щодо можливості використання ІФА-тестів. Вони виявляють антитіла у людини, яка вже перехворіла на коронавірусну хворобу.

На цьому тижні відбудуться консультації фахівців МОЗ з вченими з НАН України та представниками ВООЗ щодо доцільності використання ІФА-тестів. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує 24 канал.

До теми Степанов спростував фейк про масове зараження під час тестування на коронавірус​

Ми повинні чітко розуміти, що таке ІФА-тести. Ці тести виявляють антитіла, присутні в крові людини, яка перехворіла на коронавірусну хворобу. Це дуже важлива річ, бо, якщо в людини є антитіла, то ця людина має імунітет і вона вже не є вразливою з точки зору COVID-19. Тому ми ретельно вивчаємо це питання,

– пояснив Степанов.

Золотим стандартом для виявлення коронавірусу, зазначив міністр, залишаються ПЛР-тести. Україна все більше використовує тести вітчизняного виробника.

Вже отримали 4,5 тисячі ПЛР-систем українського виробництва. Кожна ПЛР-система налічує близько ста тестів. Сьогодні ще отримаємо близько 160 тисяч тестів. Вони пройшли експертизи і повністю відповідають світовим стандартам,

– запевнив міністр.

Наразі, за інформацією МОЗ, щодня проводять 5,5 – 6 тисяч ПЛР-тестувань. Найближчим часом цю кількість планують збільшити до 8 – 9 тисяч.

Важливо! Станом на 27 квітня на коронавірус хворіють 9 009 українців – з них 220 померли, ще 864 пацієнтам вдалося одужати.



Тести на виявлення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу