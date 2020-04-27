Україна проконсультується з ВООЗ щодо масового тестування на антитіла
МОЗ України консультується щодо можливості використання ІФА-тестів. Вони виявляють антитіла у людини, яка вже перехворіла на коронавірусну хворобу.
На цьому тижні відбудуться консультації фахівців МОЗ з вченими з НАН України та представниками ВООЗ щодо доцільності використання ІФА-тестів. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує 24 канал.
До теми Степанов спростував фейк про масове зараження під час тестування на коронавірус
Ми повинні чітко розуміти, що таке ІФА-тести. Ці тести виявляють антитіла, присутні в крові людини, яка перехворіла на коронавірусну хворобу. Це дуже важлива річ, бо, якщо в людини є антитіла, то ця людина має імунітет і вона вже не є вразливою з точки зору COVID-19. Тому ми ретельно вивчаємо це питання,
– пояснив Степанов.
Золотим стандартом для виявлення коронавірусу, зазначив міністр, залишаються ПЛР-тести. Україна все більше використовує тести вітчизняного виробника.
Вже отримали 4,5 тисячі ПЛР-систем українського виробництва. Кожна ПЛР-система налічує близько ста тестів. Сьогодні ще отримаємо близько 160 тисяч тестів. Вони пройшли експертизи і повністю відповідають світовим стандартам,
– запевнив міністр.
Наразі, за інформацією МОЗ, щодня проводять 5,5 – 6 тисяч ПЛР-тестувань. Найближчим часом цю кількість планують збільшити до 8 – 9 тисяч.
Важливо! Станом на 27 квітня на коронавірус хворіють 9 009 українців – з них 220 померли, ще 864 пацієнтам вдалося одужати.