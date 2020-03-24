Україна провела телеміст з Китаєм, аби перейняти досвід у боротьбі з коронавірусом
У посольстві Китаю відкрили телеміст, у якому взяли участь посол КНР Фан Сяньжун, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та очільник МОЗ Ілля Ємець. У такому форматі вони розмовляли з провідними китайськими лікарями, аби перейняти досвід, який стане корисним у боротьбі зі спалахом коронавірусу.
Про відкриття телемосту Денис Шмигаль розповів на своєму телеграм-каналі.
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Учасники онлайн-зустрічі домовилися, що телемости між лікарями відбуватимуться регулярніше в робочому порядку.
Телеміст України з Китаєм через ситуацію з коронавірусом / Фото: Telegram
Ми ще на початку боротьби з пандемією, і хотіли б отримати поради та навички, що здобули наші китайські партнери. Це перша зустріч у подібному форматі. Хочу подякувати КНР та особисто послу Фан Сяньжуну. За швидку реакцію та організацію цього телемоста. Адже їх досвід буде нам особливо потрібний у найближчі 2 тижні,
– йдеться у повідомленні.
Посол Китаю Фан Сяньжун, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та очільник МОЗ Ілля Ємець / Фото: Telegram
Станом на 24 березня, в Україні зареєстрували 97 випадків зараження коронавірусом, з яких 3 летальні, а 1 людина одужала.
В яких областях Україні зафіксували коронавірус:
- Дніпропетровська область – 2;
- Донецька область – 1;
- Житомирська область – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область – 5 (1 летальний);
- Київ – 29;
- Київська область – 29;
- Львівська область – 2;
- Тернопільська область – 2;
- Чернівецька область – 38 (1 летальний та 1 людина одужала);
- Черкаська – 1.
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