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Україна провела телеміст з Китаєм, аби перейняти досвід у боротьбі з коронавірусом

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Телеміст України з Китаєм через коронавірус / Telegram

У посольстві Китаю відкрили телеміст, у якому взяли участь посол КНР Фан Сяньжун, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та очільник МОЗ Ілля Ємець. У такому форматі вони розмовляли з провідними китайськими лікарями, аби перейняти досвід, який стане корисним у боротьбі зі спалахом коронавірусу.

Про відкриття телемосту Денис Шмигаль розповів на своєму телеграм-каналі.

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Учасники онлайн-зустрічі домовилися, що телемости між лікарями відбуватимуться регулярніше в робочому порядку.


Телеміст України з Китаєм через ситуацію з коронавірусом / Фото: Telegram

Ми ще на початку боротьби з пандемією, і хотіли б отримати поради та навички, що здобули наші китайські партнери. Це перша зустріч у подібному форматі. Хочу подякувати КНР та особисто послу Фан Сяньжуну. За швидку реакцію та організацію цього телемоста. Адже їх досвід буде нам особливо потрібний у найближчі 2 тижні,
– йдеться у повідомленні.


Посол Китаю Фан Сяньжун, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та очільник МОЗ Ілля Ємець / Фото: Telegram

Станом на 24 березня, в Україні зареєстрували 97 випадків зараження коронавірусом, з яких 3 летальні, а 1 людина одужала.

В яких областях Україні зафіксували коронавірус:

  • Дніпропетровська область – 2;
  • Донецька область – 1;
  • Житомирська область – 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська область – 5 (1 летальний);
  • Київ – 29;
  • Київська область – 29;
  • Львівська область – 2;
  • Тернопільська область – 2;
  • Чернівецька область – 38 (1 летальний та 1 людина одужала);
  • Черкаська – 1.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Ілля Ємець Денис Шмигаль Китай Новини Здоров'я
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