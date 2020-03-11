Україна скасує авіасполучення з Італією
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Україна через епідемію коронавірусу призупиняє авіасполучення з Італією. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів України.
Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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За його словами, про це рішення Кабміну повідомили авіакомпанії, вони вже роблять усі заходи, щоб його реалізувати.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
“Рішення було прийнято 11 березня, це фактично скасування авіасполучення з Італією. Але далі ми будемо слідкувати за іншими країнами й список може розширитися. Ми можемо рекомендувати авіакомпаніями припинити авіасполучення”.
Також він додав, що з 12 березня з 219 пунктів пропуску на кордоні будуть працювати лише 49, а решта будуть закриті.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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