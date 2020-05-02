Україна уникла італійського сценарію, — Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що завдяки своєчасному введенню та дотриманню карантину Україні вдалося уникнути розгортання поганого сценарію епідемії COVID-19, який втілився в Італії.

Про це заступник очільника МОЗ написав у фейсбуці 1 травня.

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Ляшко нагадав, що карантин в Україні запровадили не для того, щоб інфікованих коронавірусом взагалі не було, а для того, щоб система охорони здоров’я країни могла ефективно працювати в умовах епідемії.

Ми прагнули не допустити повторення ситуації Італії, якій довелося впроваджувати сортування людей – кому надавати медичну допомогу, а кому не надавати,

– наголосив він.

На думку урядовця, два місяці карантину дали позитивний результат, а якби його не було, то медикам довелося б робити важкий вибір – рятувати "40-річного чи 70-річного".

Коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19

Станом на 1 травня в Україні підтвердили 10 861 випадок інфікування коронавірусом.

За добу виявили 455 нових випадків інфікування

Летальних випадків – 272.

Найбільше хворих у Чернівецькій області та в Києві.



Карантин: чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу