Україна уникла італійського сценарію, — Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що завдяки своєчасному введенню та дотриманню карантину Україні вдалося уникнути розгортання поганого сценарію епідемії COVID-19, який втілився в Італії.
Про це заступник очільника МОЗ написав у фейсбуці 1 травня.
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Ляшко нагадав, що карантин в Україні запровадили не для того, щоб інфікованих коронавірусом взагалі не було, а для того, щоб система охорони здоров’я країни могла ефективно працювати в умовах епідемії.
Ми прагнули не допустити повторення ситуації Італії, якій довелося впроваджувати сортування людей – кому надавати медичну допомогу, а кому не надавати,
– наголосив він.
На думку урядовця, два місяці карантину дали позитивний результат, а якби його не було, то медикам довелося б робити важкий вибір – рятувати "40-річного чи 70-річного".
Коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19
- Станом на 1 травня в Україні підтвердили 10 861 випадок інфікування коронавірусом.
- За добу виявили 455 нових випадків інфікування
- Летальних випадків – 272.
- Найбільше хворих у Чернівецькій області та в Києві.
Карантин: чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу
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