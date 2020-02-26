Україна закупить неперевірені тест-системи на коронавірус російського походження, – Устінова

Україна збирається тестувати українців на коронавірус Covid-2019 неперевіреними тест-системами, російського походження.

Про це повідомила екснардепка Олександра Устінова на своїй сторінці Facebook.

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За її словами назва компанії, в якої збираються закуповувати тест-системи для українців, начебто українського походження. От тільки в рішенні РНБО навмисно зроблені помилки в назві компанії та прізвищі керівника.

Екснардепка Олександра Устінова “Замість "Діаген" написали "Діаген", а замість Яриш – Ярош. Це було зроблено, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка буде виробляти начебто вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу”.

Устінва наголосила, що ця компанія немає нічйкого стосунку до виробництва тест-систем. І офіційне обличчя компанії – Олександр Коляда, – лише ширма.

Компанією "ДіАген" володіє компанія "Редвуд ЛТД", яка була створена декілька років тому. Вона зареєстрована на підставну особу, – колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд. Зареєстрували це все в спальному районі Києва,

– наголосила вона.

За інформацією, яку має Олександра Устінова, справжні бенефіціари з Російської Федерації вже з понеділка знаходяться в Україні. В регіони вже направили лист від компанії про готовність продавати тест-системи за 6 тисяч гривень та реагенти російського походження "Реверта-L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.

Екснардепка Олександра Устінова “Ці тест-системи взагалі не тестувалися на інфікованих пацієнтах, адже їх поки не виявлено, а закордонні партнери зразки для тестування поки не надали. Отже, нам з вами зараз у вигляді українського виробника намагаються втюхати нікому невідомі не протестовані системи російського походження, від компанії, яка ніколи таким не займалася і має російський слід”.

У цій ситуації екснардепка звинувачує нового заступника секретаря РНБО Олексія Соловйова – колишнього соратника Миколи Азарова. Також вона опублікувала фото документів, які підтверджують цю інформацію.

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