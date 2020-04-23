Україна займає перше місце по захворюваності медиків на COVID-19, – епідеміолог
Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін заявив, що Україна займає перше місце по захворюваності медичних працівників на коронавірус.
Про це Александрін повідомив у політичному ток-шоу "Право на владу".
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Додамо, що лише за останню добу в Україні підтвердили 123 нових випадків зараження медиків на COVID-19. Загалом в Україні вже 1368 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19.
Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю звернувся до головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, чому він ніколи не заходив у медичні заклади в зони високого ризику у респіраторі, у той час коли медики одягнені у хірургічні маски.
"Україна займає перше місце по захворюваності медичних працівників на коронавірусну інфекцію", – сказав Александрін.
Станом на ранок 23 квітня в Україні офіційно підтвердили 7 170 випадків захворювання на коронавірус. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 187 пацієнтів, натомість побороли недугу – 504 українці.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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