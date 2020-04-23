24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Україна займає перше місце по захворюваності медиків на COVID-19, – епідеміолог

-

Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін заявив, що Україна займає перше місце по захворюваності медичних працівників на коронавірус.

Про це Александрін повідомив у політичному ток-шоу "Право на владу".

Читайте також В Україні на коронавірус захворіли понад 7 тисяч людей: за добу виявили рекордні 578 випадків

Додамо, що лише за останню добу в Україні підтвердили 123 нових випадків зараження медиків на COVID-19. Загалом в Україні вже 1368 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19.

Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю звернувся до головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, чому він ніколи не заходив у медичні заклади в зони високого ризику у респіраторі, у той час коли медики одягнені у хірургічні маски.

"Україна займає перше місце по захворюваності медичних працівників на коронавірусну інфекцію", – сказав Александрін.

Станом на ранок 23 квітня в Україні офіційно підтвердили 7 170 випадків захворювання на коронавірус. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 187 пацієнтів, натомість побороли недугу – 504 українці.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
21 квітня 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин