Україна займає перше місце по захворюваності медиків на COVID-19, – епідеміолог

Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін заявив, що Україна займає перше місце по захворюваності медичних працівників на коронавірус.

Про це Александрін повідомив у політичному ток-шоу "Право на владу".

Читайте також В Україні на коронавірус захворіли понад 7 тисяч людей: за добу виявили рекордні 578 випадків

Додамо, що лише за останню добу в Україні підтвердили 123 нових випадків зараження медиків на COVID-19. Загалом в Україні вже 1368 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19.

Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю звернувся до головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, чому він ніколи не заходив у медичні заклади в зони високого ризику у респіраторі, у той час коли медики одягнені у хірургічні маски.

"Україна займає перше місце по захворюваності медичних працівників на коронавірусну інфекцію", – сказав Александрін.

Станом на ранок 23 квітня в Україні офіційно підтвердили 7 170 випадків захворювання на коронавірус. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 187 пацієнтів, натомість побороли недугу – 504 українці.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.