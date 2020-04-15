Україна збільшить кількість тестувань на COVID-19 та закупить 838 апаратів ШВЛ
Максим Степанов сказав, що наразі Україна повністю забезпечена тестами ПЛР для діагностування коронавірусу. У першу чергу їх проводять тим, хто має симптоми COVID-19.
Україна має приблизно 200 тисяч ПЛР-тестів, повідомив міністр охорони здоров'я під час брифінгу.
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Степанов зазначив, що ПЛР-тестування проходять, в першу чергу, ті люди, у яких є відповідні симптоми COVID-19.
Україна повністю забезпечена необхідною кількістю ПЛР-тестів. Наразі у нас близько 200 тисяч ПЛР-тестів. Більш того, ця кількість постійно поповнюється: ми закуповуємо їх в Китаї, Південній Кореї, ми почали виробництвом власних українських ПЛР-тестів. Тому в цьому напрямку ми повністю забезпечені,
– наголосив очільник МОЗ.
Окрім того він додав, що в Україні щодня збільшують кількість тестувань.
Що відомо про ПЛР-тести?Україна розробила свої високоточні тести на коронавірус. Нова тест-система для діагностики COVID-19 на основі кількісної полімеразної реакції (ПЛР) пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%. Собівартість однієї реакції на цьому тесті – 250 гривень, тоді як закордонні аналоги коштують 370 – 450 гривень.
Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу
Також Степанов зауважив, що Україна закупить 838 апаратів штучної вентиляції легень за кошти кредиту Європейського інвестиційного банку.
Досягнуто домовленості з ЄІБ про використання його кредитних коштів. Переговори провело Міністерство розвитку територій України спільно з Міністерством охорони здоров'я. На ці кошти плануємо закупити 838 апаратів ШВЛ,
– сказав Степанов.
Очільник МОЗ повідомив, що МОЗ вивчає можливості використання і закупівлі апаратів ШВЛ українського виробництва.
Степанов також повідомив, що Україні вдалося залучити 135 мільйонів доларів від Світового банку.
На що витратять гроші зі Світового банку:
- 20 мільйонів доларів підуть на закупівлю необхідних матеріалів і устаткування для боротьби з коронавірусом;
- 15 мільйонів доларів – на додаткове фінансування медустанов, які беруть участь в виявленні та лікуванні COVID-19.
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