24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Україна зупинила експорт спирту через коронавірус

- Читать новость на русском
Заборона експорту спирту / 24 Канал

Підприємство Укрспирт призупинило відвантаження спирту на експорт. Таке рішення прийняли у зв’язку з підвищеним попитом на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19.

Про це повідомив заявив в.о. директора ДП Укрспирт Сергій Блескун.

Також на тему: Епідемія коронавірусу: Укрспирт запускає 4 додаткові заводи через зростання попиту

 
В.о. директора ДП Укрспирт Сергій Блескун
“Через пандемію коронавірусу ми спостерігаємо підвищений попит на медичний спирт не тільки всередині країни, але і ззовні. Тому ми вирішили призупинити експорт спирту. Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України. Вважаємо неприпустимою ситуацію, якби до нас звернулись медичні установи з проханням продати спирт, а у нас його не було б”.

Він також додав, що експорт спирту буде відновлений після повного забезпечення внутрішнього ринку.


Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Медицина Лікування Укрспирт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
17 березня 19:27 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
17 березня 13:32 Тоцілізумаб проти коронавірусу: лікарі заявили про ефективність препарату
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук