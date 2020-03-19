Україна зупинила експорт спирту через коронавірус
Підприємство Укрспирт призупинило відвантаження спирту на експорт. Таке рішення прийняли у зв’язку з підвищеним попитом на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19.
Про це повідомив заявив в.о. директора ДП Укрспирт Сергій Блескун.
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В.о. директора ДП Укрспирт Сергій Блескун
“Через пандемію коронавірусу ми спостерігаємо підвищений попит на медичний спирт не тільки всередині країни, але і ззовні. Тому ми вирішили призупинити експорт спирту. Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України. Вважаємо неприпустимою ситуацію, якби до нас звернулись медичні установи з проханням продати спирт, а у нас його не було б”.
Він також додав, що експорт спирту буде відновлений після повного забезпечення внутрішнього ринку.
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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