Україна зупинила експорт спирту через коронавірус

В.о. директора ДП Укрспирт Сергій Блескун

“Через пандемію коронавірусу ми спостерігаємо підвищений попит на медичний спирт не тільки всередині країни, але і ззовні. Тому ми вирішили призупинити експорт спирту. Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України. Вважаємо неприпустимою ситуацію, якби до нас звернулись медичні установи з проханням продати спирт, а у нас його не було б”.