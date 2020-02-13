Українець через кохання відмовився від евакуації з Уханю, де зародився коронавірус

Наразі частина українців очікує повернутися додому із закритого китайського міста Ухань, звідки почав поширюватися смертельний коронавірус. Однак не всі бажають повернутися в Україну. Так, киянин Юрій заявив про намір залишитися у місті заради нареченої.

Про це пише ТСН. Юрій разом з нареченою Роксен, громадянкою Південної Африки, живуть в місті-осередку коронавірусу вже понад два місяці.

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Перед Новим роком чоловік зробив пропозицію коханій і вона погодилася. Уряд Південної Африки вирішив не евакуйовувати своїх громадян з Китаю, відтак Роксен не може залишити Ухань.

В Україну разом закохані також не можуть полетіти, адже вони ще не одружені офіційно.

"Тому 14 лютого ми залишаємось тут і будемо святкувати, як зможемо", – сказав киянин.

Також пара розкрила подробиці проживання у закритому місті. За їхніми словами, в Ухані немає жодного дефіциту необхідних для життя товарів. Люди на роботу не ходять через оголошений карантин, але зарплати отримують. На вулиці жителі виходять дуже рідко і всі носять маски та рукавички.

Ми на 100% готові до подружнього життя. І сподіваємось, що до нашого весілля кордони Уханя відкриються і ми зможемо спокійно полетіти додому і зустрітись з нашими рідними,

– зізнається Юрій.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 13 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 355 людей. Загальна кількість інфікованих – 60 062 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 5 542 людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханя, втім евакуація не відбулась.

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