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Українець заразився коронавірусом: перший підтверджений випадок

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20-річний українець заразився коронавірусом на лайнері / REUTERS

Українець, який перебуває на круїзному лайнері біля берегів Японії, заразився коронавірусом 2019-nCoV.

Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії підтвердило шість нових випадків зараження коронавірусом, серед яких українець, пише AP.

 До теми: На лайнері в Японії виявили вже 70 хворих на коронавірус, на борту є українці

Серед пасажирів круїзного судна Diamond Princess, який перебуває на карантині, вже підтвердили 70 випадків зараження китайським коронавірусом.  

Тепер хворобу виявили ​​в одного українця та чотирьох філіппінців. Всі вони є членами екіпажу судна. Ще один хворий – житель Гонконгу з громадянством США. Усі п'ятеро евакуйовані з судна і госпіталізовані.

За даними видання Nhk, зараженим українцем є 20-річний член екіпажу судна.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 - пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

Останні новини про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 9 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 813 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 35 тисяч по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Китай Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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