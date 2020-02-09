Українець заразився коронавірусом: перший підтверджений випадок

Українець, який перебуває на круїзному лайнері біля берегів Японії, заразився коронавірусом 2019-nCoV.

Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії підтвердило шість нових випадків зараження коронавірусом, серед яких українець, пише AP.

До теми: На лайнері в Японії виявили вже 70 хворих на коронавірус, на борту є українці

Серед пасажирів круїзного судна Diamond Princess, який перебуває на карантині, вже підтвердили 70 випадків зараження китайським коронавірусом.

Тепер хворобу виявили ​​в одного українця та чотирьох філіппінців. Всі вони є членами екіпажу судна. Ще один хворий – житель Гонконгу з громадянством США. Усі п'ятеро евакуйовані з судна і госпіталізовані.

За даними видання Nhk, зараженим українцем є 20-річний член екіпажу судна.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 - пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

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. Загальна кількість інфікованих – близько 35 тисяч по всьому світу. Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

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Міфи та правда про коронавірус/ Інфографіка 24 каналу

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