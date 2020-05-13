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В Україні 16 425 випадків коронавірусу COVID-19

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Коронавірус в Україні станом на 13 травня
Коронавірус в Україні станом на 13 травня / AP

За останню добу в Україні зареєстрували 402 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Відтак, станом на 13 травня 9:00 загальна кількість випадків зараження COVID-19 в Україні становить 16 425.

Про нові випадки коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу Апарату РНБО України.

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Станом на 13 травня, в Україні зареєстрували 16 425 випадки захворювання на COVID-19. Очільник МОЗ Максим Степанова під час брифінгу розповів, що з них 1 130 дітей та 3 208 медичних працівників

На жаль, від учора в країні померли 14 людей й тепер загальна кількість летальних випадків – 439.

Втім, є й хороші новини, адже за останню добу одужала рекордна кількість людей. Повторний ПЛР-тест показав негативний результат у 343 пацієнтів. Загалом 3 716 людей подолали хворобу

Впродовж дня найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували у Харківській, Львівській, Вінницькій та Чернівецькій областях. 

COVID-19 в областях України:

  • Вінницька область – 628 випадків;
  • Волинська область – 510 випадків;
  • Дніпропетровська область – 773 випадки;
  • Донецька область – 102 випадки;
  • Житомирська область – 530 випадків;
  • Закарпатська область – 764 випадки;
  • Запорізька область – 331 випадок;
  • Івано-Франківська область – 1144 випадки;
  • Кіровоградська область – 428 випадків;
  • Місто Київ – 1960 випадків;
  • Київська область – 1049 випадків;
  • Львівська область – 870 випадків;
  • Луганська область – 42 випадки;
  • Миколаївська область – 225 випадків;
  • Одеська область – 680 випадків;
  • Полтавська область – 257 випадків;
  • Рівненська область – 1045 випадків;
  • Сумська область – 157 випадків;
  • Тернопільська область – 1028 випадків;
  • Харківська область – 672 випадки;
  • Херсонська область – 165 випадків;
  • Хмельницька область – 196 випадків;
  • Чернівецька область – 2444 випадки;
  • Черкаська область – 346 випадків;
  • Чернігівська область – 79 випадків.

Зауважте! Це статистика без урахування даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Від початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 41327 повідомлень про підозру на COVID-19. За минулу добу до центру надійшло 1038 таких повідомлень.

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Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини України Статистика Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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