В Україні 16 425 випадків коронавірусу COVID-19
За останню добу в Україні зареєстрували 402 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Відтак, станом на 13 травня 9:00 загальна кількість випадків зараження COVID-19 в Україні становить 16 425.
Про нові випадки коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу Апарату РНБО України.
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Станом на 13 травня, в Україні зареєстрували 16 425 випадки захворювання на COVID-19. Очільник МОЗ Максим Степанова під час брифінгу розповів, що з них 1 130 дітей та 3 208 медичних працівників.
На жаль, від учора в країні померли 14 людей й тепер загальна кількість летальних випадків – 439.
Втім, є й хороші новини, адже за останню добу одужала рекордна кількість людей. Повторний ПЛР-тест показав негативний результат у 343 пацієнтів. Загалом 3 716 людей подолали хворобу.
Впродовж дня найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували у Харківській, Львівській, Вінницькій та Чернівецькій областях.
COVID-19 в областях України:
- Вінницька область – 628 випадків;
- Волинська область – 510 випадків;
- Дніпропетровська область – 773 випадки;
- Донецька область – 102 випадки;
- Житомирська область – 530 випадків;
- Закарпатська область – 764 випадки;
- Запорізька область – 331 випадок;
- Івано-Франківська область – 1144 випадки;
- Кіровоградська область – 428 випадків;
- Місто Київ – 1960 випадків;
- Київська область – 1049 випадків;
- Львівська область – 870 випадків;
- Луганська область – 42 випадки;
- Миколаївська область – 225 випадків;
- Одеська область – 680 випадків;
- Полтавська область – 257 випадків;
- Рівненська область – 1045 випадків;
- Сумська область – 157 випадків;
- Тернопільська область – 1028 випадків;
- Харківська область – 672 випадки;
- Херсонська область – 165 випадків;
- Хмельницька область – 196 випадків;
- Чернівецька область – 2444 випадки;
- Черкаська область – 346 випадків;
- Чернігівська область – 79 випадків.
Зауважте! Це статистика без урахування даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.
Від початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 41327 повідомлень про підозру на COVID-19. За минулу добу до центру надійшло 1038 таких повідомлень.
Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу
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