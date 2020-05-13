В Україні 16 425 випадків коронавірусу COVID-19

За останню добу в Україні зареєстрували 402 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Відтак, станом на 13 травня 9:00 загальна кількість випадків зараження COVID-19 в Україні становить 16 425.

Про нові випадки коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу Апарату РНБО України.

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Станом на 13 травня, в Україні зареєстрували 16 425 випадки захворювання на COVID-19. Очільник МОЗ Максим Степанова під час брифінгу розповів, що з них 1 130 дітей та 3 208 медичних працівників.

На жаль, від учора в країні померли 14 людей й тепер загальна кількість летальних випадків – 439.

Втім, є й хороші новини, адже за останню добу одужала рекордна кількість людей. Повторний ПЛР-тест показав негативний результат у 343 пацієнтів. Загалом 3 716 людей подолали хворобу.

Впродовж дня найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували у Харківській, Львівській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

COVID-19 в областях України:

Вінницька область – 628 випадків;

Волинська область – 510 випадків;

Дніпропетровська область – 773 випадки;

Донецька область – 102 випадки;

Житомирська область – 530 випадків;

Закарпатська область – 764 випадки;

Запорізька область – 331 випадок;

Івано-Франківська область – 1144 випадки;

Кіровоградська область – 428 випадків;

Місто Київ – 1960 випадків;

Київська область – 1049 випадків;

Львівська область – 870 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 225 випадків;

Одеська область – 680 випадків;

Полтавська область – 257 випадків;

Рівненська область – 1045 випадків;

Сумська область – 157 випадків;

Тернопільська область – 1028 випадків;

Харківська область – 672 випадки;

Херсонська область – 165 випадків;

Хмельницька область – 196 випадків;

Чернівецька область – 2444 випадки;

Черкаська область – 346 випадків;

Чернігівська область – 79 випадків.

Зауважте! Це статистика без урахування даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Від початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 41327 повідомлень про підозру на COVID-19. За минулу добу до центру надійшло 1038 таких повідомлень.

Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

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