В Україні 17 858 виявлених випадків коронавірусу: за добу одужала рекордна кількість хворих
Станом на 16 травня в Україні виявили 528 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих становить 17 858.
З кількості хворих 21 пацієнт помер за останню добу, всього з початку епідемії зафіксовано 497 летальних випадків. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.
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За останню добу 433 особи одужали. За словами Степанова, це найбільша кількість людей, які змогли побороти захворювання за добу. Загальна кількість – 4906.
Найбільша кількість хворих у місті Києві (2221 випадок) і у Чернівецькій області (2647 випадків).
На жаль, кількість медиків, в яких діагностують коронавірус, зростає. За минулу добу захворіли ще 42 медпрацівників.
Скільки хворих коронавірусом в областях
Вінницька область — 700 випадків;
Волинська область — 599 випадків;
Дніпропетровська область — 806 випадків;
Донецька область — 121 випадок;
Житомирська область — 540 випадків;
Закарпатська область — 858 випадків;
Запорізька область — 365 випадків;
Івано-Франківська область — 1200 випадків;
Кіровоградська область — 441 випадок;
м. Київ — 2221 випадок;
Київська область — 1143 випадки;
Львівська область — 969 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 236 випадків;
Одеська область — 734 випадки;
Полтавська область — 263 випадки;
Рівненська область — 1104 випадки;
Сумська область — 161 випадок;
Тернопільська область — 1065 випадків;
Харківська область — 773 випадки;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 235 випадків;
Чернівецька область — 2647 випадків;
Черкаська область — 363 випадки;
Чернігівська область — 105 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19.
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