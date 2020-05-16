В Україні 17 858 виявлених випадків коронавірусу: за добу одужала рекордна кількість хворих

Станом на 16 травня в Україні виявили 528 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих становить 17 858.

З кількості хворих 21 пацієнт помер за останню добу, всього з початку епідемії зафіксовано 497 летальних випадків. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

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За останню добу 433 особи одужали. За словами Степанова, це найбільша кількість людей, які змогли побороти захворювання за добу. Загальна кількість – 4906.

Найбільша кількість хворих у місті Києві (2221 випадок) і у Чернівецькій області (2647 випадків).

На жаль, кількість медиків, в яких діагностують коронавірус, зростає. За минулу добу захворіли ще 42 медпрацівників.

Скільки хворих коронавірусом в областях