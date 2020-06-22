Станом на 22 червня в Україні виявили 681 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Найбільшу кількість підтвердили на Львівщині (+200).

Нові дані опубліковані на Системі моніторингу поширення пандемії коронавірусу у світі та Україні.

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Загалом в Україні з початку епідемії виявили 37 241 випадок коронавірусу, померло 1012 людей. Кількість пацієнтів, які вилікувалися, сягнула вже 16 642.

Так, найбільше хворих з початку пандемії зафіксовано у столиці України – 4368. Найбільша кількість виявлених хворих за минулу добу – на Львівщині.

Кількість хворих на коронавірус в областях 22 червня

Київ – 4368 (+43)

Чернівецька область – 4357 (+33)

Львівська область – 3980 (+200)

Рівненська область – 2963 (+91)

Київська область – 2236 (+28)

Закарпатська область – 2188 (+39)

Івано-Франківська область – 2056 (+41)

Волинська область – 1852 (+70)

Харківська область – 1811 (+6)

Тернопільська область – 1728 (+40)

Вінницька область – 1660 (+13)

Одеська область – 1304 (+38)

Житомирська область – 1270 (+13)

Дніпропетровська область – 1042

Кіровоградська область – 627 (+7)

Хмельницька область – 622

Черкаська область – 603

Запорізька область – 555 (+1)

Чернігівська область – 480 (+5)

Миколаївська область – 366 (+8)

Донецька область – 362

Полтавська область – 293 (+2)

Сумська область – 258 (+1)

Херсонська область – 188 (+2)

Луганська область – 72

Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу