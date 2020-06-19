В Україні подовжили дозвіл лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до 2021 року. Передусім, йдеться про випадки, коли лише новий препарат може врятувати життя пацієнта. Крім того, строки клінічних випробувань препаратів для лікування коронавірусу суттєво скоротили.

Верховна рада ухвалила відповідний законопроєкт №3636 за основу та в цілому. За документ проголосували 311 нардепів, повідомляє 24 канал.

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Рішення подовжує до 1 січня 2021 року строк дії закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30 березня №539-IХ.

Яка суть закону? Закон №539-IХ дозволив лікувати хворих на коронавірус незареєстрованими ліками, що рекомендовані офіційним органом США, країн – членів Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїля для лікування COVID-19 у відповідній країні.

Важливо: препарати зможуть застосовувати лише за згодою пацієнта або його близьких родичів.

Передусім, йдеться про випадки, коли лише новий препарат може врятувати життя пацієнта.

Також цей документ дозволив використовувати зареєстровані ліки за показаннями, незазначеними в інструкції для медичного застосування за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування COVID-19.

Строки клінічних випробувань скоротили

Закон суттєво скоротив строки проведення передбачених законодавством процедур для проведення клінічних випробувань та реєстрації ліків.

Але даний документ діяв лише до 1 липня 2020 року. Тепер же він буде чинним до 1 січня 2021 року.